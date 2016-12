Come salviamo la Sicilia? Affittiamola!

Come la giri giri, la storia della presunta intercettazione Crocetta-Tutino, quella nella quale Lucia Borsellino doveva essere fatta fuori come il padre, puzza di marcio. Certo, se si rivelasse vera sarebbe di una gravità inaudita, ma tutta la squallida vicenda della sanità siciliana è l'ennesimo specchio dello sfacelo in cui versa la Sicilia. Uno sfacelo di dimensioni enormi che attraversa ormai da anni la quotidianità dell'isola nella politica, nell'economia, nel lavoro, nel turismo, nella gestione delle opere pubbliche e dell'immenso patrimonio culturale che continua ad avere riconoscimenti dall'Unesco.