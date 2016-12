Chiesa e mezzi d'informazione: mettere al centro la persona

Nell'anno giubilare in corso, la Chiesa è chiamata a vivere la misericordia quale cifra distintiva del suo agire, e il popolo di Dio è interpellato dalle incalzanti sfide del tempo, prima fra tutte quella di un corretto uso della parola per trasmettere compassione, tenerezza, perdono.



In questo senso la comunicazione diventa il “trait d'union” tra differenti culture, stati d'animo, visioni esistenziali e può contribuire a realizzare quell'armonia universale insita nel messaggio giubilare. Comunicare vuol dire condividere, ha la stessa radice etimologica della parola comunione, significa mettere in comune, creare un perimetro di dialogo all'interno del quale non c'è posto per pregiudizi, discriminazioni, chiusure. Nella comunicazione deve trionfare il linguaggio dell'amore.



"La comunicazione –scrive Papa Francesco- ha il potere di creare ponti, di favorire l'incontro e l'inclusione, arricchendo così la società". La condivisione richiede l'ascolto, l'accoglienza. "Ascoltare non è mai facile –aggiunge il Papa- A volte è più comodo fingersi sordi. Ascoltare significa prestare attenzione, avere desiderio di comprendere, di dare valore, rispettare, custodire la parola altrui".



La parola può dunque diventare veicolo di pace e armonia tra le persone e tra i popoli, in tutti gli ambiti dell'agire umano. "E' auspicabile che anche il linguaggio della politica e della diplomazia si lasci ispirare dalla misericordia, che nulla dà mai per perduto", si legge nel Messaggio, che contiene un monito preciso per governanti e uomini delle istituzioni: "...siano sempre vigilanti sul modo di esprimersi nei riguardi di chi pensa o agisce diversamente, e anche di chi può avere sbagliato", poiché "è facile cedere alla tentazione di sfruttare simili situazioni e alimentare così le fiamme della sfiducia, della paura, dell'odio".



Coraggioso il Papa nel rivolgersi anche ai pastori della Chiesa, affinché nel loro servizio e nel loro modo di comunicare non esprimano mai "l'orgoglio superbo del trionfo su un nemico" né umilino "coloro che la mentalità del mondo considera perdenti e da scartare". Una comunicazione, quindi, ispirata a misericordia, ma anche a profonda carità e, soprattutto, alla Verità, che, come si legge nel Vangelo di Giovanni, "vi farà liberi".



L'ultima parte del Messaggio è dedicata al mondo delle nuove comunicazioni, con la sottolineatura della vastità delle reti telematiche, che possono costituire una risorsa formidabile di crescita sociale, uno straordinario luogo di condivisione, ma anche una pericolosa cassa di amplificazione di divisioni, polarizzazioni e forme di linciaggio morale.



"Anche e-mail, sms, reti sociali, chat possono essere forme di comunicazione pienamente umane", scrive il Pontefice, aggiungendo che "non è la tecnologia che determina se la comunicazione è autentica o meno, ma il cuore dell'uomo e la sua capacità di usare bene i mezzi a sua disposizione".

"Anche in rete si costruisce una vera cittadinanza –si legge ancora nel Messaggio-. L'accesso alle reti digitali comporta una responsabilità per l'altro, che non vediamo ma è reale, ha la sua dignità che va rispettata. La rete può essere ben utilizzata per far crescere una società sana e aperta alla condivisione".



Da questo Messaggio arriva, quindi, un'esortazione a tutti i giornalisti e comunicatori affinché, con il loro lavoro, contribuiscano a costituire un senso comune, diffondendo notizie vere e di interesse pubblico, trasmettendo valori e sensibilità, senza appiattirsi sugli stereotipi e senza banalizzare la realtà. Con un sano rispetto della deontologia professionale e con un'ispirazione profonda tutto questo non è utopia.



*Docente di Diritto dell'informazione all'Università Cattolica di Milano