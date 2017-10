24 ottobre 2017 18:44 Campioni, artisti, principi e recordman: notte da Oscar per il World Values Day Celebrata in Campidoglio a Roma la cerimonia degli Italian Values Awards, il premio ufficiale per lʼItalia della giornata mondiale dei valori

E' stata un'autentica notte degli Oscar quella celebrata nella storica cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma in occasione degli Italian Values Awards, il riconoscimento ufficiale del World Values Day, la giornata mondiale dei valori, che ha unito per la prima volta l'Italia ad altri 67 paesi del mondo che già celebrano questa importante ricorrenza. Accolti dal calore dei flash e dei fans, a sfilare sul red carpet del prestigioso evento internazionale si sono avvicendati campioni sportivi e personaggi della cultura e dello spettacolo, insieme a recordman del Guinness World Records e anche semplici persone della vita di tutti i giorni che si sono contraddistinte per imprese straordinarie ricche di insegnamento e valori.

Preceduta nel pomeriggio da un forum con centinaia di ragazzi tra studenti e giovani atleti, occasione per parlare di bullismo e cyberbullismo in collaborazione con la Polizia di Stato e gli atleti di MMA dell'Hung Mun Studio, e di alimentazione sportiva con il nutrizionista dei campioni Luca Di Tolla, la notte degli Oscar ha avuto inizio con un'emozionante esibizione del tenore Antonio Nicolosi che ha cantato il "Nessun Dorma" di Giacomo Puccini.



Il giornalista Gianluca Meola, responsabile per l'Italia del World Values Day, e l'attrice Elisabetta Pellini (Le Tre Rose di Eva) hanno condotto un evento di rara originalità tra sport, spettacolo, musica e cultura, che ha visto salire sul palco campioni dello sport come il pugile Clemente Russo, gli schermisti campioni del mondo Arianna Errigo e Paolo Pizzo, la calciatrice della Nazionale femminile Elena Linari premiata dal gruppo Eleven Sport, il campione d'Europa di pesi Mirco Scarantino e il golfista non vedente Stefano Palmieri, campione del prestigioso torneo internazionale del British Blind Open 2017.



Tantissimi gli artisti sul red carpet del Campidoglio, alcuni dei quali hanno eseguito delle letture toccanti dei libri protagonisti dell'evento: gli attori Edoardo Purgatori (Un Medico in Famiglia), Massimo Poggio (Squadra Antimafia), Mirko Frezza (Il più grande sogno) e Edoardo Baietti (I Cesaroni), la cantante Giulia Luzi (San Remo 2017), i registi Volfango De Biasi (Crazy for Football) e Alessandro Valori, quest'ultimo premiato con il protagonista e produttore del film "Tiro Libero" Simone Riccioni. Premio al valore dell’impresa alla CEO di Touristation Raffaella Scarano.