Calcio, alle squadre italiane è tornato il "senso di Coppa"

Spaccata a metà tra guelfi e ghibellini del tifo, ad usual, lo Stivale si è radunato in una sera ormai estiva intorno a un televisore per una finale di Champions League: 12 milioni e rotti di spettatori alla fine contenti e no, quasi il 50% di share per Canale 5 e la lunga diretta di Premium Sport . E te credo, in campo c'era - dopo 12 lunghi anni - la Juventus, la fidanzata d'Italia, come la chiamavano i cronisti d'antan. E soprattutto, c'era una nostra squadra nell'atto finale di una Coppa europea, la più prestigiosa e importante, poi. La Juve portabandiera grande e sfortunata, almeno nell'atto finale, del ritorno a sorpresa dell'italico pallone nella parte nobile della locandina europea , salutata con sospirato entusiasmo da tutti gli appassionati nostrani, in crisi di astinenza dai tempi del Triplete interista.

Trend, appunto, bella parola. Che vuol dire tendenza, in qualche modo direzione, certamente più regola che eccezione. E dopo un anno così, è importante, fondamentale che le nostre dimostrino di non essere tornate la molle pattuglia di "euroscettiche", specie in Europa League, perché è evidente che lì, nelle pieghe della seconda e pletorica competizione, l'Italia ha svoltato. Un posto in Champions League in palio e l'aumento - pur non da capogiro - dei premi ha comportato forse un impegno decisamente più continuo rispetto alle passate stagioni, in cui l'impegno del giovedì diventava la palestra di pericolosi, dannosi, ma anche obbligatori esercizi di turnover. Certo, anche il nostro calcio potrebbe salire in groppa a questa inversione di marcia e contribuire a favorire la gestione e lo sforzo richiesto dalle Coppe e in particolare dall'Europa League. Già quest'anno, va detto, i posticipi del lunedì sono leggermente aumentati, consentendo un minimo di rifiatamento e di preparazione a chi era sbarcato all'aeroporto nelle prime ore della mattina del venerdì. Ancora meglio sarebbe, come da tempo viene strombazzato, passare all'azione della riforma dei campionati e tornare a una Serie A a 18 squadre: quattro partite in meno, praticamente la totalità del pacchetto degli infrasettimanali, assolutamente deleteri sul piano psicofisico nelle fasi della stagione in cui le Coppe sono in pieno svolgimento. Considerando, ultime classifiche alla mano, la competitività di almeno due delle squadre retrocesse, non si capisce davvero quale sia l'impedimento, perlomeno dal punto di vista tecnico.



Torneo più corto uguale leggero spostamento in alto dell'asticella della competitività: e dunque uguale Serie A ancora più "allenante" in vista degli scontri con la rappresentanti delle altre "top League" europee. Chissà. Nel frattempo, bisogna contare su una voglia d'Europa ancora molto forte da parte delle magnifiche sei 2015/16. Data per scontata quella della Juventus, che vuole rimanere seduta al tavolo delle big continentali, e sugli stimoli da Champions di Roma - che tuttavia deve imporsi l'obiettivo minimo degli ottavi - e Lazio (scoglio dei preliminari permettendo), la palla passa a Napoli, Fiorentina e Samp, terzetto di Europa League. Da loro, soprattutto, dovrà venire la spinta per continuare la rimonta, la riaffermazione della leadership del pallone made in Italy. Lasciarsi prendere dai sensi di Coppa, e quindi fare di tutto per farsi belle sotto i riflettori, per riempire le loro e le nostre serate.