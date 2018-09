Bob Sinclar, il dj lasciato dalla moglie: "Fa una vita troppo noiosa"

A confermare di essere un "pantofolaio" era stato lo stesso Sinclar. "Giuro sulla testa dei miei figli, che in tutta la mia vita non mi sono mai sbronzato, né ho mai preso un grammo di droga. Mi scuso, ma ho una vita sana. E così, sono un uomo noioso", aveva confessato in passato il dj capace di far ballare migliaia di giovani per tutta la notte.



I due, entrambi vicini ai 50 anni, si erano conosciuti giovanissimi in una discoteca di Parigi. Hanno una figlia, Paloma, di 15 anni. Ora, dopo l'addio della moglie, Bob Sinclar sarebbe devastato, annientato da questo abbandono che non si aspettava.