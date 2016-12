Assegnato ad Alessandro Banfi il Premio Santa Chiara 2014

10:48 - "Vorrei essere l’interprete di un giornalismo curioso e aperto. Non mi riconosco in quel giornalismo “con l’elmetto” che ha sempre bisogno di un nemico da combattere”. Così Alessandro Banfi, Direttore di TGCom24, ha ringraziato per il conferimento del Premio Santa Chiara 2014. Il Presidente del Club Santa Chiara Marco Palmisano ha consegnato giovedì 18 a Banfi il premio, consistente in una preziosa icona lignea della santa di Assisi, patrona della televisione.



“Siamo davvero felici di assegnare quest’anno il premio ad Alessandro – ha commentato Palmisano – perché in tutta la sua carriera ha incarnato quello che per noi è il modello ideale di comunicatore, sempre attento alla realtà e pronto a coglierne tutti gli elementi di positività senza rinunciare alla denuncia a patto che non sia strumentale e “a tesi”.



Banfi, torinese di nascita e milanese di adozione, ha collaborato con La notte, Epoca, Il manifesto, Vita, per poi passare a Canale 5. Autore di Matrix per sette anni, dal 2013 è direttore di Tgcom24.