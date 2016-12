foto LaPresse

23:02

- Pier Luigi Bersani ritiene che il premier Enrico Letta al governo stia "facendo un lavoro oltre il possibile in una situazione del genere". Riferendosi alle larghe intese, poi, l'ex segretario del Pd aggiunge: "Noi la spina non la stacchiamo di certo". Infine conclude: "Il futuro del governo è in mano a Berlusconi ma andrebbero fatte almeno la legge di stabilità e la legge elettorale, almeno questo".