Voci dalla curva 2013/14

VENTINOVESIMA GIORNATA

QUI SAMPDORIA

Che Samp ragazzi. La squadra che ha demolito il Verona a Marassi è solo lontana parente di quella che aveva preso tre gol a Bergamo senza reagire. Contro l’Hellas è arrivata una vittoria netta, perentoria, di rabbia. Fatta anche di grandi giocate. Cinque reti che possono sembrare eccessive, alla luce delle occasioni create dai gialloblu, ma che inquadrano bene la determinazione messa in campo da Palombo e compagni. Mihajlovic aveva chiesto uno scatto d’orgoglio e i suoi l’hanno accontentato, in particolare chi aveva giocato meno. Il tecnico serbo ha dato una sterzata provando a cambiare modulo e giocatori, non a caso i primi due gol sono arrivati da Sansone e Renan, due mancini importanti.. Una risposta positiva comunque è arrivata da tutti, la squadra ha dimostrato di esserci ancora e di avere l’intenzione di chiudere il campionato onorandolo fino in fondo. La brutta esperienza dello scorso finale di stagione sembra sia servita da lezione ai blucerchiati, che potrebbero togliersi lo sfizio di precedere il Genoa in classifica. In tutto questo, l’uomo simbolo della rinascita targata Mihajlovic è sempre di più Soriano. Convocato per il recente stage di Prandelli, sembra finalmente essere sbocciato come ci si aspettava al suo arrivo da Monaco di Baviera. Cassano diceva di lui che sarebbe diventato uno dei migliori, ora si capisce il perché.

Simone Ottavis

@SimoneOttavis



QUI LIVORNO

No, non ci siamo. Ogni viaggio, un pianto. Il solito Livorno formato trasferta si fa maltrattare dal Toro dello scatenato Immobile ("pensa se si muoveva..." hanno commentato con la dissacrante ironia che li contraddistingue i tifosi livornesi) ed esce con le ossa rotte dalla trasferta di Torino. Certo, gli alibi non mancano: con Mbaye ed Emeghara squalificati i forfait di Emerson e Benassi hanno mandato all'aria tutto lo scacchiere di Mimmo Di Carlo. E quando le cose si fanno difficili questo gruppo si squaglia: non lotta, resta sulle ginocchia, aspetta inerte il fischio finale. Questo non è accettabile. Mai. Quest'anno gli amaranto non hanno mai vinto in rimonta. Se si prende gol, ciao ciao tre punti. Sempre. Un bel problema. Fortuna che si torna subito in campo, mercoledì Paulinho e compagni saranno di scena a Bergamo contro l'Atalanta. Campo tradizionalmente ostico, c'è da sperare che i nerazzurri siano gasati (e sazi) dall'impresa di San Siro. Fare punti è d'obbligo anche perché i prossimi avversari si chiamano Inter e Juve...

Luca Aprea

@cafeponci