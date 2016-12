Dhamm: "Eccoci, siamo tornati"

foto Ufficio stampa 17:37 - Dopo 13 anni, la band romana Dhamm (Alessio Ventura alla voce, Dario Benedetti alla chitarra, Massimo Conti al basso e tastiere e Mauro Munzi alla batteria e percussioni) torna sulla scena musicale con un nuovo progetto discografico, a dispetto dei falsi Dhamm che negli ultimi anni hanno tentato di sostituirsi a loro. Il nuovo album, in uscita all’inizio del 2014, è anticipato dal singolo "La Gente Giudica" dal 27 settembre in radio. Appuntamento live il 28 settembre alla Stazione Birra di Roma. - Dopo 13 anni, la band romanaalla voce,alla chitarra,al basso e tastiere ealla batteria e percussioni) torna sulla scena musicale con un nuovo progetto discografico, a dispetto dei falsi Dhamm che negli ultimi anni hanno tentato di sostituirsi a loro. Il nuovo album, in uscita all’inizio del 2014, è anticipato dal singolo" dal 27 settembre in radio. Appuntamento live il 28 settembre alla Stazione Birra di Roma.

I Dhamm sono stati protagonisti di un servizio di Giulio Golia de “Le Iene”, andato in onda lo scorso 19 maggio in prima serata su Italia Uno. Il servizio, dal nome “La band fotocopiata”, smaschera l’attività di una formazione musicale, apparsa da qualche tempo sul web e capeggiata da Andrea Lybra, inizialmente conosciuta come Dhamm Progressive e/o Dhamm Band Live e che dava l'idea di essere una cover band della formazione originale. In un momento in cui eravamo inattivi, Andrea Lybra ha contattato il nostro produttore Marco Lecci - dice Alessio Ventura - con l'intenzione di acquistare il marchio Dhamm per ricostituire la band senza nessuno dei membri originali. Una volta compreso il folle obiettivo, Marco Lecci non ha acconsentito alla cessione del marchio. I Dhamm sono il nostro passato, la nostra storia e il fatto che ci siamo fermati per qualche anno non autorizza nessuno ad utilizzare il nostro nome".





Come mai l'esigenza di tornare assieme dopo 13 anni?

Dopo lo scioglimento della band ognuno di noi ha intrapreso strade nuove e diverse e ci stuzzicava l'idea di rimettere in piedi il gruppo e vedere se, a distanza di tanti anni, i tempi erano maturi. A quanto pare lo erano!



Di cosa parla La Gente Giudica e come è nato questo brano?

Parla dell'abitudine diffusa di giudicare persone o eventi sulla base di informazioni superficiali, a volte solo pregiudizi, quasi trasportati più dalla spasmodica necessità di dire la propria che da quella di farsi un'idea corretta sull'argomento. Il ritornello del brano prende in prestito un detto che più di qualcuno avrà sentito dire nella propria infanzia, quasi una filastrocca che sembrava un peccato non mettere in musica. E, a proposito di detti, ce n'è uno indiano (sarà veramente indiano?) che sintetizza perfettamente il significato della canzone: "Prima di giudicare un uomo cammina per tre lune nelle sue scarpe". E 3 lune corrispondono all'incirca a 3 mesi...



Il nuovo cd esce nel 2014. Cosa potete anticiparci dei brani inediti?

Ogni gruppo che torna sulle scene dopo tanti anni vive la necessità di confrontarsi con il proprio passato, ma in questo disco abbiamo pensato più alla forza comunicativa delle canzoni che al genere musicale. Il macrocosmo rimane ovviamente quello d'origine ma dopo 13 anni qualcosa doveva pur cambiare.



Tornerete a Sanremo?

Ti diremmo di sì ma "parole poco pensate portano pena"!



E cosa ricordate dell'esperienza al Festival nel '95 e '96?

Dal punto di vista emotivo il Festival è sempre molto impegnativo per chi deve salire sul palco ed essere un gruppo aiuta a superare la tensione. Noi ci siamo addirittura divertiti...

Andrea Conti