James Conlon a Popular

E' calato il sipario sulla 56esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, la manifestazione creata dal maestro Giancarlo Menotti ed attualmente diretta da Giorgio Ferrara ha avuto una continua crescita che è proseguita anche quest'anno. La qualità degli spettacoli e il gradimento del pubblico hanno raggiunto livelli particolarmente alti. Conclusione del Festival dedicata anche quest'anno al tradizionale "Concerto in Piazza".

Il "Gala Verdi Wagner" con l'"Orchestra Filarmonica della Scala" diretta da James Conlon ha proposto alcune tra le più conosciute "ouverture" delle opere dei due compositori nel 200esimo anniversario dalla loro nascita. Il grande direttore americano graditissimo ospite a "Popular" parla così di Verdi e Wagner: "Sono due giganti della musica, dice il maestro Conlon, ognuno con la propria personalità, in vita hanno ammaliato il pubblico che amava uno o l'altro, ma vorrei precisare che ogni grande artista è un piccolo pezzo del trascendente, per questo tra i due non c'è stata una vera rivalità. Ho suonato a Spoleto con un orchestra di altissimo livello come la "Filarmonica Della Scala", che avevo già guidato diverse volte in passato sia nella sua forma sinfonica, che per le opere liriche alla Scala: il programma è perfetto per loro. Un bel modo per festeggiare il bicentenario dalla nascita dei due grandi compositori".



Da Spoleto partì molti anni fa la sua carriera internazionale.

Questa città ha rappresentato il mio primo passo in Europa, sono arrivato in Umbria nell'orchestra del conservatorio americano di Julliard. Nel mio secondo anno a Spoleto, ero assistente di Thomas Shippers, storico direttore musicale del "Festival dei due Mondi", diressi la prova generale della "Messa da Requiem" di Giuseppe Verdi, dal momento che Thomas non dirigeva mai alla generale, perché voleva ascoltare l'impatto dell'orchestra nella piazza. Personalmente ho curato la prefazione per la biografia di Thomas Shippers, scritta da Maurizio Modugno, Thomas era una grandissima figura, che amava l'Italia e la musica di questo paese.



In un momento di crisi come questo la musica e la cultura in generale potrebbero fare da "motore" per il rilancio dell'Italia.

Il vostro paese per me ha il più grande patrimonio culturale dell'Europa, se non addirittura del mondo. La nostra civilizzazione è nata in Italia, da dove in campo storico e culturale è partito quasi tutto. Bisogna salvare la situazione, dal momento che quella che stiamo vivendo è una crisi che investe tutto il mondo, ma l' Italia ha le potenzialità per uscirne.

