Mari Kvien Brunvoll a Jazz Meeting

foto Ufficio stampa 11:29 - E' un felice ritorno quello di Mari Kvien Brunvoll in Italia. Sempre più richiesta dal pubblico nostrano, l'artista ha infatti coronato il sogno di esibirsi a "Umbria Jazz". Figlia d'arte e originaria di Molde si è affermata da diversi anni nella scena musicale norvegese per la sua voce autentica e penetrante. Dopo numerose collaborazioni e incursioni live in giro per l'Europa, ha pubblicato alla fine dello scorso anno il suo primo disco omonimo per l'etichetta "Jazzland" di Bugge Wessentolf. L'album contiene diversi brani originali registrati dal vivo, compreso un pezzo propisto dall'artista Festival di Clusone.

Oltre che per la voce, Mari si è contraddistinta anche grazie all'unicità della sua performance live. Seduta a terra, sola al centro del palco, la Brunvoll canta accompagnandosi da un piano pocket, loop, cetre, computer, campionatori e numerosi oggetti sonori. L'impatto immediato della sua musica, coinvolge il pubblico portandolo all'interno del suo intimo e profondo mondo sonoro, in un mix di elettro pop, jazz e blues unito con le atmosfere nordiche.



A Mari gradita ospite questa settimana a “Jazz Meeting”, al termine del concerto a Perugia, abbiamo chiesto come nascono le sue performance: "Direi che tutto nasce spontaneo, dice la cantante, a partire dalla mia voce cerco di trovare la via giusta e dare al pubblico un' emozione: questo è qualcosa di importante per me. La mia musica è anche influenzata dalla natura della città dove vivo: Bergen in Norvegia che è circondata dalle montagne e dalla natura ma anche vicina al mare".



I tuoi concerti non sono soltanto performance vocali.

No oltre alla parte vocale, rivestono grande importanza anche i video che vengono proiettati alle mie spalle, che richiamano in qualche modo le atmosfere delle composizioni. Nel mio concerto qui a Perugia c'è stato anche un momento acustico che contrasta nettamente con il resto della performance: un brano meditativo e "raccolto".



E' stato difficile avere il perfetto controllo delle apparecchiature?

Si, è stato un processo durato sei o sette anni, tanto ho impiegato ad avere un controllo sufficiente delle apparecchiature, che mi potesse permettere di dare vita a questo tipo di performance in studio e dal vivo. Le macchine mi hanno aiutata a trovare quella via di espressione che cerco sempre durante i concerti e le registrazioni di album.



Cosa ha significato per te esibirti ad Umbria Jazz?

Sicuramente un festival importante, al quale ho partecipato per la prima volta, è prestigioso e sono molto soddisfatta anche della partecipazione del pubblico al mio concerto.

Giancarlo Bastianelli