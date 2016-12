MusicSummerFestival #Tezenis Live: oltre 10mila tweet nella seconda serata

- Con Biagio Antonacci e il suo “Non vivo più senza te” si è aperta la seconda serata di. Sul palco i big della musica italiana: dai Moda, ad Emma, da Marco Mengoni a Max Pezzali, da Venditti, a Simone Cristicchi, a Nek, solo per citarne alcuni. Il risultato?Un tripudio di suoni e di emozioni. Piazza del Popolo in festa e l’allegria ha contagiato ancheUn numero che ha fatto balzare, ancora una volta, #musicsummerfestival,Sarà stata la sua “”, ma proprio in contemporanea con l’esibizione di Nek si è registrato il minuto di picco dei

(calcolate moltiplicando il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero dei suoi follower) sono stateE’ quanto emerge dall’analisiin collaborazione con The Fool e pubblicata anche su TgCom24.it.Glie più utilizzati sono stati(6.150 utilizzi),(4.120 utilizzi),(485) e(450). Mentre le parole più utilizzate nelle conversazioni sono state: “festival” (citata 1.717 volte), “summer” (con 1.690 citazioni), “music” (a quota 1.647) e “wanted” (utilizzata complessivamente 1.254 volte).Per quanto riguarda gli(calcolati secondo il numero di citazioni), in prima posizione c’è(menzionato in 512 tweet), subito seguito da(437 tweet che lo menzionano), da(con 412 menzioni) e(a quota 380 citazioni).Mentre tra gli utenti più attivi nelle conversazioni, calcolati per numero di tweet inviati, al primo posto troviamo(con 64 tweet effettuati),(con un totale di 46 tweet) a cui seguono(rispettivamente con 43 e 42 tweet inviati). Sul fronte delle impression, a generarne di più sono stati(con un totale di 1.895.174),(con 1.466.774),(rispettivamente con 1.047.790 e 658.755 impression). Infine, per quanto riguarda le “”, gli utenti che vantano il maggior seguito che hanno twittato all’interno della finestra presa in esame sono stati lapinella (con i suoi 473.874 follower), marroneemma (con un numero pari a 406.087 follower), emma_marrone (con 209.590 follower) e therealgue (a con i suoi 183.345 seguaci). L’appuntamento ora è per mercoledì prossimo 18 luglio con il terzo appuntamento.