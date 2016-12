Real Life Superheroes, quando il bene indossa una maschera buffa

“Arrivo all’improvviso come la morte, ma porto la vita. Lo scopo è far capire che fare del bene fa la differenza”, declama alla telecamera di Lorem Ipsum 5 (Dee Jay Tv, sabato seconda serata) nella puntata dedicata ai Real Life Superheroes. Così, in questo velocissimo web-reportage scopro che il mondo è pieno di pazzi, di “gente comune che un giorno decide di indossare una maschera e combattere il male”. Solo in America girano per le strade, come vigilantes da venerdì grasso, almeno 200 supereroi senza superpoteri, dotati di senso del grottesco, costumi sfavillanti e molta buona volontà. Sono tutti intervistabilissimi, ognuno di loro è allegramente fiero di uscire dall’anonimato del giorno per sentirsi un Bruce Wayne o Peter Parker notturno. Il corrispondente newyorkese di Thanatos, per esempio, si chiama Life - vestito con mascherina e borsalino come il Bruce Lee di un vecchio telefilm - è un ebreo praticante che salva i ragazzi sbandati dalla strada, come Don Mazzi ma molto più figo. A Seattle c’è Master Legend, simile all’Otto Grunf del gruppo Tnt che, armato di un fucile sparanoccioline, intima agli spacciatori di crack con un megafono “Andatevene, vi ho beccati!”. A Salt Lake City viaggiano insieme Red Voltage, il Buon Samaritano e Skyman un tremendo ciccione di colore che ricorda una macchietta di Eddie Murphy. I real life superheroes si dividono in chi “vuol aiutare la gente” e chi “ vuol combattere i criminali”. C’è anche una ragazzina di 15 anni, la quale, probabilmente ha visto il film Kick Ass e ora ha deciso di lottare contro il bullismo a scuola. Guardo questi matti e penso che forse dovrei evitare che mio figlio cominci ad intossicarsi di fumetti sin da piccolo. Mentre me lo propongo rispolvero una vecchia copia di Capitan America di trent’anni fa. La fanciullezza è il sogno che vivi ogni giorno, diceva Saint Exupery…