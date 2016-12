Alessandra Viero

Sono nata e cresciuta a Bassano del Grappa. Fin da piccola ho sempre voluto fare questo mestiere. Guardavo il tg e sognavo di diventare una giornalista.

Liceo classico e una laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti all’Università di Trento, poi la gavetta nelle testate locali in Veneto.

Nel 2008 inizia la mia avventura professionale a Mediaset.

Ho lavorato nella redazione del Tg4, seguendo fatti di cronaca nera, come il tragico delitto della piccola Yara Gambirasio, ma anche di attualità e costume.

Nell’aprile del 2011 ho seguito come inviata a Londra il Royal Wedding per il TG4.

Dal novembre del 2011 ho lavorato per il canale all news di Mediaset, TGCOM24, dove ho condotto approfondimenti in diretta sui temi di cronaca, politica ed attualità.

Ho seguito come inviata il terremoto in Emilia, la vertenze dell’Alcoa di Porto Vesme e quella dell’Ilva di Taranto.

A giugno del 2012 ho condotto “Pomeriggio 5 cronaca”, il rotocalco estivo in diretta di Canale 5.

A giugno del 2013, il debutto nella redazione di Studio Aperto, sotto la direzione di Giovanni Toti, dove curo servizi di politica e attualità e conduco l’edizione delle 12.25 del telegiornale.