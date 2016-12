Angelo Macchiavello è nato a Busto Arsizio il 5 luglio 1961. Sposato tre volte, ha due figli.

Lavora a Mediaset dal 1992. Come inviato ha coperto i maggiori fatti nazionali e internazionali. Dalla morte di Giovanni Paolo II alle guerre in Kosovo, Afghanistan e Iraq.



Con i suoi 119,9 kilogrammi è, dopo Giuliano Ferrara, uno dei giornalisti di maggior peso in Italia.

Hobby: cucinare e correre. Lo fa tutti i giorni perdendo circa un etto all’anno. Prevede di essere in piena forma fisica nel maggio del 2348.