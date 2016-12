Il Kilimangiaro di Bertolino, Brasiliano a sua insaputa

foto Ufficio stampa Correlati La terribile percezione di "percezioni" 08:40 - «Non bisogna aspettare che la tempesta passi, ma imparare a ballare sotto la pioggia...». La frase è del Mahatma Gandhi che l’altra sera, purtroppo, non era presente in quel caravanserraglio caciarone che è Alle falde del Kilimangiaro Estate (Raitre, domenica, prime time). - «Non bisogna aspettare che la tempesta passi, ma imparare a ballare sotto la pioggia...». La frase è del Mahatma Gandhi che l’altra sera, purtroppo, non era presente in quel caravanserraglio caciarone che è Alle falde del Kilimangiaro Estate (Raitre, domenica, prime time).

Ma ad averla riportata, la frase, è Enrico Bertolino, il comico- manager; mentre si parlava dell’immenso cuore del Brasile e del suo colpo di lombi -tra distillati di Cachaça, sorrisi d’orfani e arabeschi di capoeira-: lampi di speranza verso un avvenire migliore. Bertolino era lì, piacevolmente assiso con Alberto Angela e la modella Yuma Yakitè, a sperimentare uno di quei test inutili («Quanto siete ambiziosi?») che solo l’Emilio Fede degli anni 80 osava rendere materia televisiva. Bertolino, ex bocconiano ed esperto in risorse umane, svelava, non senza una pudicizia ignota in video, di essersi innamorato del Brasile; di avervi preso casa e moglie; di aver creato da quelle parti una onlus per i bambini -Vita a Pititinga- dove i piccoli orfani o con problemi possono socializzare, avere un pasto caldo e dignitoso, giocare a pallone in un campetto da calcio, spesso con la maglia dell’Inter. Il nerazzurismo del comico, peraltro, è la sua unica condanna. Per il resto, di Bertolino, vero maverick, vitello fuori dal branco dello spettacolo italiano, si parla sempre poco. Ed il suo vivere mesottotraccia è mediaticamente incongruo. L’uomo, con quella sua faccia da geometra di Copenaghen che può ingannare, è in realtà una mente aguzza. Quando il suo Glob - un guizzo alla Lenny Bruce col mondo della comunicazione sullo sfondo- venne sacrificato a strane necessità di palinsesto, Enrico ringraziò e fece spazio. Quando le sue fiction come Piloti esplodevano, lui si limitava a un sorriso. Non è esoso, non polemizza e fornisce idee intelligenti. Una persona perbene. O è ricco di famiglia, o ha sbagliato Paese, appunto...