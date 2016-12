A "Popular" Giorgio Ferrara

foto Dal Web 11:02 - Il 29 giugno si è alzato il sipario sulla 56.ma edizione del "Festival Dei Due Mondi" di Spoleto, creato dal maestro Giancarlo Menotti. Direttore artistico della manifestazione, che si concluderà il 14 luglio, anche quest'anno Giorgio Ferrara che ha raccolto il testimone alla guida dell'evento da Francics Menotti, figlio del maestro, con il compito di rilanciare il Festival. - Il 29 giugno si è alzato il sipario sulla 56.ma edizione del "Festival Dei Due Mondi" di Spoleto, creato dal maestro Giancarlo Menotti. Direttore artistico della manifestazione, che si concluderà il 14 luglio, anche quest'anno Giorgio Ferrara che ha raccolto il testimone alla guida dell'evento da Francics Menotti, figlio del maestro, con il compito di rilanciare il Festival.

Sotto la gestione Ferrara, anche grazie alla collaborazione di grandi nomi del Teatro della Lirica e della danza, la manifestazione sta riprendendo gli antichi splendori. Ferrara ha tracciato un bilancio estremamente soddisfacente del primo fine settimana del festival, sia dal punto di vista delle presenze agli spettacoli, che in città. Ferrara, da sempre uomo di teatro, è graditissimo ospite questa settimana a "Popular". Con lui abbiamo parlato del segreto della longevità de Festival e di come in questi ultimi anni stia cercando di rilanciarsi.



"Le difficoltà in un periodo di crisi come questo - dice Ferrara -, sono innegabili, anche se devo dire che nei cinque anni della mia direzione artistica il Festival è riuscito a riprendere il suo smalto e il suo 'appeal' internazionale; in qualche modo siamo abbiamo compensato la crisi, con un rinnovato interesse dei privati, delle fondazioni e dei grandi sponsor. Per questo posso parlare di un'isola felice, un festival multidisciplinare con: musica, teatro, danza e naturalmente opera".



In questi anni ha riportato a Spoleto molti nomi dello spettacolo e della cultura internazionale: Luca Ronconi, Bob Wilson ed Alessandra Ferri, solo per citarne alcuni...

Quando sono arrivato a Spoleto, ho fatto appello ai grandi registi coreografi e compagnie di danza, cercando di dare un linea che fosse forte dal punto di vista della creazione, che è la base di qualsiasi arte. Quest'anno per la seconda edizione consecutiva avremo Michail Baryšnikov nella sua nuova veste di attore in “The Old Woman”, uno spettacolo con Willem Dafoe, diretto da Bob Wilson. Negli anni passati sono arrivati registi come Woody Allen e Peter Brook, il Festival con il suo ritrovato fascino, ha fatto si che siano tornati nomi di qualità.



Anche quest'anno grande conclusione con il Concerto in Piazza.

Sì, il maestro James Conlon guiderà la Filarmonica della Scala che a Spoleto si esibirà per la prima volta, con programma di musiche di Verdi e Wagner, in occasione del duecentesimo anniversario dalla nascita dei due grandi compositori.



Un festival longevo come pochi altri...

Il merito del successo va al maestro Menotti che creò questa manifestazione interdisciplinare. In una città piccola come Spoleto, chi arriva per il Festival ha la possibilità di fare un percorso piedi in tutte le branche dello spettacolo.

Giancarlo Bastianelli