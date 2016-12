Un sito nuovo nel segno della continuità

- Cari lettori,insieme a voi Tgcom24.it ha raggiunto grandi risultati, ma non ci basta. Vogliamo crescere ancora e per questo abbiamo deciso di fare di più, di darvi di più. Un sito snello, ricco, veloce e completo da poter "sfogliare" su web, tablet e mobile: questo è l’obiettivo ambizioso che insieme alla redazione mi propongo di realizzare. Coinvolgendovi maggiormente, dandovi la possibilità di “entrare nella notizia”, commentare e dire la vostra sui fatti della giornata.

Ecco perché ho scelto di scrivere e presentarmi oggi , perché il gradimento dei “miei” mi fa davvero sentire parte della grande novità che continua a rappresentare questo progetto. Solo adesso, insomma, siamo una squadra unita e pronta a iniziare un nuovo lavoro

Lo scopo di Tgcom24.it resta quello di fornire notizie, video, fotogallery, contenuti multimediali, spunti di discussione con precisione e rapidità, grazie a un’efficiente squadra di giornalisti in redazione in continuo contatto coi cronisti, i corrispondenti e gli inviati su tutto il territorio nazionale. Senza dimenticare i tanti, tantissimi, che lavorano “dietro le quinte”, un’intera squadra all’opera per portare in tempo reale sul web, sui tablet e sui mobile i contributi video.



Tgcom24.it continuerà naturalmente a lavorare "in parallelo" con il canale televisivo Tgcom24, un canale "nato da internet" e altro elemento fondante del sistema integrato multimediale, fiore all'occhiello dell'informazione Mediaset.



La struttura di Tgcom24.it, insomma, non cambia. Una struttura vincente che lo ha reso uno dei tre siti più letti nel panorama dell’informazione italiana su tutti i device, che tiene testa ogni giorno ai competitors. E spesso vince.

Ma da oggi Tgcom24.it ha una missione diversa. Sarà ancora più aperto alle opinioni e agli editoriali dei nostri giornalisti, arriveranno nuove rubriche, valorizzeremo le nostre firme anche nei servizi video realizzati con le immagini che ciascuno produce sul campo.

Mi fermo qui, in attesa di comunicarvi presto nuove importanti novità. Chiudo con un grazie. Grazie a chi mi ha affidato con stima e fiducia questo compito. Grazie a tutti i colleghi, che hanno accettato di portarlo avanti con me. Grazie a voi, e siete milioni, che ogni giorno ci seguite con passione e fiducia. Sentimenti che apprezziamo e a cui risponderemo con il nostro impegno e la nostra professionalità.

Sono stata scelta dall’editore per dirigere questo prestigioso giornale online, realizzato dalla redazione di NewsMediaset. Una nuova avventura, un’occasione che insieme ai quasi cento giornalisti che collaborano con me, ci proponiamo di cogliere e vivere insieme, come abbiamo deciso dopo l’esposizione del piano editoriale approvato a larghissima maggioranza