Tagli alla spesa pubblica e riduzione della burocrazia. Altrimenti il Paese non riparte

- Ci hanno deluso ancora una volta. Perché a dispetto di quello che dice il Presidente Letta – e sia detto con grande rispetto – la copertura dei minimi rinvii su tasse come l’iva e l’Imu grava ancora una volta sui contribuenti, con l’assurdo aumento dell’anticipo dell’Irpef (persone fisiche) e dell’Ires (per le aziende).

Già l’anticipo di tasse su un reddito che ancora non si è realizzato è aberrante, non degno di un paese civile, ma solo di uno Stato che considera i cittadini come mucche da mungere a piacere. Aumentarlo poi va a gravare ulteriormente sulle aziende e sui lavoratori autonomi strozzati dal cappio delle imposte, così come ha di nuovo ieri ripetuto anche il presidente di Confindustria Squinzi.

Ma la cosa ancora più grave è un’altra. Il punto è che ancora una volta non si è avuto il coraggio di attaccare l’abnorme spesa pubblica, non si è voluta affamare quella bestia assetata di sangue che è la burocrazia, quella parte di Stato parassita e che si autoalimenta, dilatandosi a dismisura. Perché a fronte di un aggravio della pressione fiscale (e non ce ne voglia il Presidente Letta), il debito non migliora. Anzi. Quest’anno al 131,7% del Pil, l’anno prossimo previsto ancora in crescita al 132,4%. Questo è il punto, questo è il macigno che ci impedisce di andare avanti. Uno stato vorace, tiranno, parassita. Al quale nessuno può o vuole mettere mano.

Lella Confalonieri