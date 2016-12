Calzini e telefoni che squillano: cafoni al mare

foto Da video Correlati Orrori in riva al mare: le foto su Fb 16:05 - I calzini corti sono un orrore ovunque, figuriamoci quando vengono esibiti in spiaggia, e certi costumini di tipo brasiliano incantano sul corpo perfetto di Belen, ma poco si addicono alle forme floride di belle signore mediterranee che meglio si valorizzerebbero con piu’ appropriate coperture. - I calzini corti sono un orrore ovunque, figuriamoci quando vengono esibiti in spiaggia, e certi costumini di tipo brasiliano incantano sul corpo perfetto di Belen, ma poco si addicono alle forme floride di belle signore mediterranee che meglio si valorizzerebbero con piu’ appropriate coperture.

Per non parlare di quei signori, più o meno giovani, che si presentano in slip tirati, convinti di esibire la loro bellezza e invece sono solo ridicoli. Ma ormai in spiaggia è un po’ come a carnevale: ci si sveste e traveste secondo un desiderio incontrollabile di libertà dalle regole del vivere quotidiano.



Non è il massimo, ma si può capire e forse anche tollerare. Quel che invece non si può sopportare è la cafonaggine della maleducazione. Di quelli che se ne fregano di tutto, di quelli che strillano ai telefonini, di quelli che invadono gli spazi vitali degli altri, di quelle mamme che con un “che carino!” lasciano che il bambino ti schizzi l’acqua, ti riempia di sabbia, ti tiri una pallonata. Se sull’estetica ognuno ha i suoi gusti e, perché no, le sue debolezze, sui comportamenti credo dovremmo invece sempre ricordarci che non siamo soli. Anche se vorremmo esserlo.