M5S, Gambaro: "Non mi dimetto"

19:21 - Si attende l'esito della riunione congiunta fra deputati e senatori M5S che dovranno decidere sull'eventuale espulsione di Adele Gambaro. L'incontro, è stato annunciato, non sarà trasmesso in diretta streaming. La senatrice sotto accusa mantiene la sua linea: "Non mi dimetto, con voi mi sento benissimo". Mea culpa sul caso del capogruppo al Senato, Nicola Morra: "Sono i giorni più brutti della mia vita, sottopongo il giudizio su mio operato in rete".