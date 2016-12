Colosseo, a luglio parte restauro

19:11 - Potrebbero partire la prima settimana di luglio i lavori di restauro del Colosseo. Questa la data ipotizzata dalla Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma. Attesa ora la decisione del Consiglio di Stato sui due ricorsi presentati: uno per presunte irregolarità nel contratto firmato con l'azienda di Diego Della Valle, che sponsorizza i lavori, l'altro per rivedere l'assegnazione nella gara d'appalto per il restauro.