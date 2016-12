Iran: "Avanti con il nucleare"

18:55 - L'Iran non è pronto a sospendere l'arricchimento dell'uranio. Lo ha detto il nuovo presidente, Hassan Rohani, nella sua prima conferenza stampa, sottolineando come le sanzioni contro Teheran siano "ingiuste e ingiustificate". Il progredire del programma nucleare iraniano è stato confermato anche dal segretario generale dell'Aiea, Yukiya Amano: "Non ci sono segni che le sanzioni internazionali abbiano avuto un impatto", ha infatti spiegato.