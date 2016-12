G8,Obama:bene libero scambio Usa-Ue

19:06 - L'accordo di libero scambio Usa-Ue, che oggi ha registrato il via libera all'avvio dei negoziati, vale "centinaia di migliaia di posti di lavoro da una parte all'altra dell'oceano". Lo ha detto il presidente Usa, Barack Obama, a margine del G8 in corso in Irlanda del Nord. I colloqui sull'accordo inizieranno "il prossimo mese a Washington", ha quindi precisato il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso.