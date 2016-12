12:29 - "La lotta all'evasione fiscale non può essere assolutamente allentata ma essa può e deve tenere conto delle esigenze dei contribuenti in difficoltà". Lo ha detto il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni parlando alla Gdf evidenziando che "in tale senso vanno interpretate le misure adottate con il 'decreto del fare'". Intanto nella maggioranza tiene banco il braccio di ferro su Imu e Iva tra Pdl e Pd.