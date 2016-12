12:27 - Il nodo della crescita, l'emergenza del lavoro per i giovani e la lotta all'evasione e all'elusione fiscale sul tavolo del G8 che si apre oggi a Lough Erne, in Irlanda del Nord. Ma a dominare sarà il dossier Siria. Riflettori sono puntati sull'atteso faccia a faccia tra Obama e Putin. Letta, Merkel, Holland e Cameron cercheranno, in un prevertice, una posizione comune dell'Unione Europea.