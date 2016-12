A "Popular" Roberto Masotti

foto Dal Web 12:24 - Il prossimo dieci giugno un ghiotto appuntamento nel quadro di "Musica Impura" la stagione di musica contemporanea del teatro Elfo Puccini di Milano, curato dall'ensemble Sentieri Selvaggi. In programma nella sala "Bausch" del prestigioso teatro: "Antropofagia" di Patrizio Fariselli. Il grande pianista e performer presenterà un progetto di musica, immagine e danza ispirato al suo capolavoro che Gianni Sassi, fondatore e mente dell'etichetta "Cramps", pubblicò per la collana "DIVerso" nel 1977. Un vero spettacolo multimediale, una performance di danza con Loretta Fariselli e installazioni visive di Roberto Masotti e Cleo Fariselli. Proprio il grande fotografo è nostro gradito ospite questa settimana a "Popular". - Il prossimo dieci giugno un ghiotto appuntamento nel quadro di "Musica Impura" la stagione di musica contemporanea del teatro Elfo Puccini di Milano, curato dall'ensemble Sentieri Selvaggi. In programma nella sala "Bausch" del prestigioso teatro: "Antropofagia" di Patrizio Fariselli. Il grande pianista e performer presenterà un progetto di musica, immagine e danza ispirato al suo capolavoro che Gianni Sassi, fondatore e mente dell'etichetta "Cramps", pubblicò per la collana "DIVerso" nel 1977. Un vero spettacolo multimediale, una performance di danza con Loretta Fariselli e installazioni visive di Roberto Masotti e Cleo Fariselli. Proprio il grande fotografo è nostro gradito ospite questa settimana a "Popular".

Da lui cerchiamo di sapere qualcosa in più su questa perfomance che si ispira ad un album ed un progetto diventati una vera "chicca" per collezionisti. "E' un progetto sempre intrigante per me - dice Masotti -, sono mie le foto di quel disco, avevo seguito anche le fasi della registrazione essendo il fotografo della Cramps, quindi per noi è un ritrovarsi attorno ad un progetto suggestivo. Ci sarà anche il video di Cleo figlia di Fariselli con un incontro tra diverse generazioni di artisti che intervengono nella performance, vorremmo in un certo senso "costruire sulla memoria" con le modalità operative di oggi un qualcosa che si traduce in spettacolo, in arte del palcoscenico. Per quanto mi riguarda il legame con la musica di Patrizio non ha mai smesso di esistere, sono legato al quel periodo e i brani di quell’album sono cose che mi capita di riascoltare spesso anche oggi.



Quindi secondo te "Antropofagia" è un progetto ancora attuale?

Non c'è dubbio, anzi credo debba ancora di più oggi essere conosciuto dal pubblico e questo spettacolo è un ottima occasione per farlo, anche grazie all'attenzione di Carlo Boccadoro e Sentieri Selvaggi che organizzano la serata. Riparto dalle immagini di allora molto particolari, con il pianoforte "preparato" con monete, mollette e con dei sassi e altri oggetti, che Risalgono appunto al '77, e che con l'aiuto del mio collaboratore Gianluca Lo Presti, riprendiamo cercando di attualizzare.



Avete in programma di proporre lo spettacolo anche in altri luoghi o occasioni?

Vediamo se piacerà al pubblico, in questo caso e solo in questo caso, se ne potrà parlare. Quello per “Antropofagia” sarà comunque un lavoro diverso da miei spettacoli precedenti. Intanto Sentieri Selvaggi che organizza la serata visto l'alto numero di richieste ha programmato un altro spettacolo alle 19 del 10 giugno oltre a quello delle 21

Giancarlo Bastianelli