Amici12: finale da record in tv e sui social

- Emozioni, suspance, adrenalina, forza e spettacolo hanno caratterizzato la finale di Amici. La tensione era palpabile, la posta in gioco alta: il titolo di vincitore della dodicesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Quattro i contendenti: Greta, Verdiana, Nicolò e Moreno. Alla fine ad avere la meglio è stato il rapper Moreno. Amici12 ha chiuso in bellezza in tv, con ascolti da record e uno share che ha sfiorato il 29%, ed anche sui social., con quasie oltre

che si è registrato alle, ossia subito dopo la fine del programma e quindi subito dopo la proclamazione di Moreno vincitore dell'edizione. E’ quanto emerge dall’analisi che The Fool ha realizzato per Social Mediaset e pubblicata anche sul Tgcom24.Lesono state quelle dei due finalisti: “” (citata 16.705 volte) e “” (con 9.930 citazioni). A seguire “” (a quota 3.597) e “” (3.458 volte).Glisono stati(10.159 utilizzi),(6.941 utilizzi),(3.540) e(1.658). Ma vediamo nel dettaglio cosa è emerso dall’analisi. I tweet sono stati complessivamente 35.648 tweet, le impression, calcolate moltiplicando il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero dei suoi follower, 58.926.801. 14.154 gli utenti coinvolti attivamente nelle conversazioni, con una media di messaggi a utente che si colloca intorno ai 2.0 tweet per user.(calcolati secondo il numero di citazioni, siano esse mention o retweet) sono stati:(che trova menzione in un totale di 1.973 tweet),(con un totale di 899 tweet),(con 731 menzioni) e(a quota 731 citazioni).Tra, calcolati per numero di tweet inviati, invece, troviamo(con 167 tweet),(103 tweet) a cui seguonorispettivamente con 68 e 64 tweet inviati. Sul fronte delle impression, a generarne di più sono stati:(con un totale di 5.504.250 impression generate),con 1.713.092,rispettivamente con 1.390.247 e 1.141.231 impression. Infine, andando ad analizzare ledi Twitter, gli utenti che vantano il maggior seguito che hanno twittato sono staticon i suoi 570.649 follower,con un numero pari a 463.537 follower,con 368.679 follower ea con i suoi 196.493 follower.