I partiti piangono miseria. Non è una vergogna?

11:57 - E così i partiti, dopo aver per anno sperperato denari dei contribuenti in ville, ostriche e diamanti, ora piangono miseria. E di fronte all’ipotesi del taglio del finanziamento pubblico (cioè di fronte all’ipotesi che venga applicato ciò che gli italiani hanno chiesto con referendum 20 anni fa) usano i propri dipendenti come scudi umani: “Saremo costretti a licenziare, li metteremo in cassa integrazione”. Non è una vergogna? Di tutte le motivazioni che potevano addurre, dopo anni di vita nel lusso e nei privilegi, questi signori dei partiti hanno adottato la peggiore: quasi un ricatto alle spalle dei contribuenti italiani e di quei poveri lavoratori. Se ne fossero ancora capaci dovrebbero vergognarsi.

P.S. E ora attenzione al meccanismo dell’1 o 2 per mille: perché se il contributo scatta (almeno in parte) anche se nessuno dà la sua preferenza (come avviene per l’8 per mille), beh, allora sarebbe un’altra fregatura colossale.

Mario Giordano