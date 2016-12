Elezioni? Partito il gioco dello scaricabarile

- Per Alemanno la sconfitta è colpa del derby che ha traumatizzato la città. Per i grillini è colpa dei giornalisti “che scrivono merda”. Il leghista Gentilini perde a Treviso? Colpa del Pdl. Il Pdl zoppica a Imperia? Colpa dei veleni. Ci manca solo qualcuno che attribuisca le responsabilità della propria debacle elettorale al riscaldamento globale, alla primavera piovosa e alla scomparsa di Enzo Jannacci, e poi il quadro sarebbe completo.

Ci avete fatto caso? Appena chiuse le urne è partito il gioco dello scaricabarile. Altresì detto: trova il colpevole della tua sconfitta. Come cambia il mondo: nella prima Repubblica, appena finite le elezioni tutti si proclamavano vincitori anche se avevano perso. Adesso, invece, dicono che hanno perso, ma è sempre colpa di qualcun altro: il derby, i giornalisti, i veleni, il Giro d’Italia, il mago Otelma, Pippo, Pluto, Paperino, Wendy, Capitan Uncino, Pollicino, Archimede Pitagorico, la reincarnazione di Conan il Barbaro, tutto va bene, tutto fa brodo. Pur di non dover ammettere la tragica realtà: hanno perso perché hanno stancato. E gli italiani, ancora una volta, hanno fatto arrivare loro un messaggio chiaro. Chissà perché fanno di tutto per non capirlo mai.