Finale di Champions League, boom su Twitter

A conversareche hanno generato quasi 24 milioni di impression. E’ quanto emerge dall’analisi realizzata da The Fool per Social Mediaset e pubblicata anche sul Tgcom24Alla fine del primo tempo, ossia alle 22:31, il minuto di picco dei tweet: 193 in 60 secondi. Tra le parole più utilizzate nelle conversazioni degli utenti troviamo(citata 2.592 volte), seguita da(con 1.754 citazioni),(a quota 1.536) e(utilizzata complessivamente 1.282 volte).Mentre gl hashtag più utilizzati sono stati(5.912 utilizzi),(5.350 utilizzi),(3.133) e(2.182). Le, calcolate moltiplicando il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero dei suoi follower, complessivamente sono stateA generarne di più sono stati @twitter_it (con un totale di 3.206.871); @gazzetta_it (con 3.041.602), @calciomercatoit @sport_mediaset (rispettivamente con 651.680 e 581.429 impression).Tra gli, in prima posizione c’è @fcbayern (menzionato in 1.267 tweet), subito seguito da @bvb (con un totale di 577 tweet), da @pes_id (con 404 menzioni) e da @bolanet (a quota 320).Tra glii nelle conversazioni, calcolati per numero di tweet inviati, al primo posto c’è @tommilanello (con 157 tweet effettuati), seguito da @rossonerosemper (con un totale di 54 tweet), da @calciomercatoit e da @bola_manado (rispettivamente con 51 e 42 tweet inviati).Infine, andando ad analizzare le “” di Twitter dal punto di vista del numero di follower, gli utenti che vantano il maggior seguito che hanno twittato sono stati: twitter_it con i suoi 1.603.976 follower, gazzetta_it con un numero pari a 760.512 follower, rds_official con 567.360 follower e fattoquotidiano a con i suoi 549.894 seguaci.