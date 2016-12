Il guerriero Thor conquista il popolo di Twitter

- Il guerriero Thor con il suo potente martello ha conquistato anche il popolo di Twitter. Il film, in prima visione tv, andato in onda il 14 maggio su Italia1, ha scatenato migliaia di cinguettii e gli hashtag #Thor e #Loki sono saliti tra i TT (trending topic) per l’intera serata. E’ quanto emerge dall’analisi realizzata da The Fool per Social Mediaset e pubblicata anche sul Tgcom24.

Numeri alla mano, i tweet sono stati 7.343, gli utenti che hanno twittato 2.686, quasi 7milioni le impression e 87 i tweet scambiati alle 22:01, ossia nel minuto di picco. Ma cosa è successo in quei 60 secondi? Re Odino ha svelato a Loki che, pur avendolo allevato, in realtà non è suo figlio, ma è figlio di Laufey il Gigante dei Ghiacci, scatenando così la rabbia e l'ira di chi fino a quel momento aveva chiamato “figlio”.

Le parole più usate nelle conversazioni sono state “thor” (citata 2.612 volte), “loki” (con 1.564 citazioni), “film” (a quota 378) e “stasera” (327 volte).

Gli hashtag più popolari e più utilizzati, invece, sono stati(4.946 utilizzi),(100 utilizzi),(80) e(61).(calcolati secondo il numero di citazioni, siano esse mention o retweet) troviamo @fralovesuk_13 (che trova menzione in un totale di 82 tweet), subito seguito da @shakespearean_ (con un totale di 77 tweet) e @i_am_so_yammy (con 63 menzioni) e da @io_pincopallino (a quota 58 citazioni).nelle conversazioni, calcolati per numero di tweet inviati nella fascia temporale analizzata contenenti le parole chiave selezionate, troviamo @kndblu94 (con 77 tweet effettuati), @kia_inspace (con un totale di 75 tweet) a cui seguono @shakespearean_ @sparklingodmez (rispettivamente con 73 e 65 tweet inviati).Sul fronte dell’analisi della capacità dei singoli utenti Twitter ditroviamo in prima posizione per quantità @quimediaset_it con un totale di 567.381, @ttmobile_ con 525.150, @mlupoi @gretafromasgard rispettivamente con 210.094 e 174.505 Impression.Infine, andando ad analizzare ledal punto di vista del numero di follower posseduti, gli utenti che vantano il maggior seguito che hanno twittato all’interno della finestra presa in esame sono stati stanzaselvaggia con i suoi 162.002 follower, mlupoi con un numero pari a 105.047 follower, paoloruffini]( http://www.twitter.com/ paoloruffini) con 57.616 follower e quimediaset_it a con i suoi 43.621 seguaci.