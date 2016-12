Giovanni Toti: "Studio Aperto non ha trasmesso l'intervista al figlio di Preiti, La Stampa si scusi"

Bene, Studio Aperto non ha mai trasmesso tale intervista in nessuna delle sue edizioni. Pur essendo in nostro possesso, a differenza di altri notiziari di altre emittenti, abbiamo deciso di non mandarla in onda neppure utilizzando i consueti accorgimenti atti a proteggere il minore come prescritto dalle regole della nostra professione.

Non solo le immagini del minore in questione non sono mai state trasmesse dal telegiornale di Italia 1, ma neppure dal Tg4, sempre sotto la mia responsabilità, così come non sono mai state mandate in onda da nessun altro telegiornale di Mediaset né dalla rete All-News del gruppo, Tgcom24.

Stupisce e sconforta che un quotidiano dell’importanza e della tradizione de “ La Stampa” pubblichi notizie senza averle verificate, come prescritto, questo sempre, dalle regole della nostra professione. Ancor più stupisce che sopra notizie false venga costruita una polemica con indignate prese di posizione. Basate evidentemente sul nulla, visto che il fatto, come direbbe un giudice, non sussiste.

Sussiste invece, come è evidente, un radicato pregiudizio, che porta a vedere anche quel che non c’è e pure a commentare ciò che non esiste. Ora una domanda agli autorevoli colleghi de “ la Stampa” e agli altrettanto autorevoli colleghi chiamati a commentare il “non caso” dell’intervista non trasmessa: è deontologico chiedere scusa.