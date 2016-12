Amici13 tra gli hashtag più usati nel weekend

E' stato tra i trending topic per tutta la sera. E’ quanto emerge dall’analisi di, che ha rilevato un totale di, con una attività nel minuto di picco pari aLe(calcolate moltiplicando il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero dei suoi follower) sono state. Gli utenti unici oltre 5mila, più precisamenteIl minuto in cui i fan di #Amici si sono scatenati di più con i cinguettii è stato alle 23:10. Cosa è successo in quei 60 secondi? SCome è facile immaginare la parola più twittata è stata “” (citata 3.638 volte), seguita da “” con 1.586 citazioni, “” a quota 1.483 e “” utilizzata complessivamente 1.396 volte.

Gli hashtag più popolari e più utilizzati sono stati(4.813 utilizzi),(3.998 utilizzi),(1.595) e(632).Analizzando gli utenti coinvolti possiamo rilevare come glii (calcolati secondo il numero di citazioni, siano esse mention o retweet) sono risultati:(menzionato in 1.010 tweet),(con un totale di 292 tweet),con 147 menzioni ea quota 136 citazioni. Tra gli, calcolati per numero di tweet inviati nella fascia temporale analizzata contenenti le parole chiave selezionate, troviamocon 50 tweet effettuati,con un totale di 49 tweet a cui seguonorispettivamente con 48 e 45 tweet inviati. Sul fronte delle impression, a generarne di più sono stati:con un totale di 3.713.688 impression generate,con 1.083.782,rispettivamente con 369.663 e 345.959 impression. Infine, andando ad analizzare le “, gli utenti che vantano il maggior seguito che hanno twittato sono stati criticocinema con i suoi 235.773 follower, vanillagirl_86 con un numero pari a 172.960 follower, therealgue con 155.626 follower e woork a con i suoi 102.126 seguaci.