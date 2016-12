A "Popular" Remo Anzovino

foto Ufficio stampa 16:59 - Sabato 20 aprile il concerto del pianista Remo Anzovino a Roma all' "Auditorium Parco della Musica". Il musicista e compositore presenterà al "Teatro Studio" dalle 21,00 il nuovo album "Viaggiatore immobile". Oltre allo stesso Anzovino al pianoforte, sul palco ci saranno anche Vincenzo Vasi al theremin, glockenspiel, basso, voce, campionatore, Marco Anzovino alle percussioni e chitarre acustiche e Alberto Milani alla chitarra elettrica. - Sabato 20 aprile il concerto del pianista Remo Anzovino a Roma all' "Auditorium Parco della Musica". Il musicista e compositore presenterà al "Teatro Studio" dalle 21,00 il nuovo album "Viaggiatore immobile". Oltre allo stesso Anzovino al pianoforte, sul palco ci saranno anche Vincenzo Vasi al theremin, glockenspiel, basso, voce, campionatore, Marco Anzovino alle percussioni e chitarre acustiche e Alberto Milani alla chitarra elettrica.

L'evento vedrà anche la partecipazione straordinaria delle 42 voci maschili del coro polifonico di Ruda, diretto da Fabiana Noro per l'esecuzione del brano "9 ottobre 1963 (Suite for Vajont)", la musica che Remo Anzovino ha composto, in memoria della tragedia del Vajont nell'anno del 50esimo anniversario.



A Remo abbiamo chiesto cosa significa per lui tornare con un concerto all'Auditorium. "Sarà una grande soddisfazione - dice il pianista -, suonare a Roma la mia musica sta arrivando ad un pubblico più vasto e riesce a descrivere il tempo che stiamo vivendo. Sono molto curioso di verificare come il mio linguaggio musicale verrà accolto, dal momento che soprattutto negli ultimi anni c'è stata grande attenzione nei confronti di quei musicisti che hanno saputo superare gli "steccati" dei vari generi musicali e che si esprimono in infinite direzioni. La vera contemporaneità è quella che riesce parlare diverse lingue musicali



Una tragedia quella del Vajont che ha "ferito" la tua terra...

Sono nato a Pordenone, vicino al luogo della tragedia, simbolo secondo me di una strage di stato che si è consumata nel nome del profitto e del vantaggio economico che si è rivelato del tutto fasullo. L'uomo non ha voluto rendersi conto dei segni che la natura dava, sottovalutando il pericolo. Ma la mia musica vuole anche essere un messaggio di speranza e gratitudine per un popolo, che nonostante le 2000 vittime di quella tragedia ha saputo rialzarsi.



La musica ogni tanto può svolgere una funzione "politica"?

Sì, certamente, può farlo nel senso più alto del termine e poter portare questo messaggio anche nella serata all'Auditorium vuole per me significare che il ricordo della tragedia del Vajont, non sia mai rimosso.

Giancarlo Bastianelli