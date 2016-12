A "Jazz Meeting" Enrico Pieranunzi

foto Da video 11:54 - Grande successo al mitico "Village Vanguard" di New York per i concerti di uno dei maggiori pianisti della scena jazzistica Mondiale: Enrico Pieranunzi. Gli eventi ripresi anche dai maggiori quotidiani americani su tutti il prestigioso "New York Times". Il grande musicista romano si è esibito con il suo trio nel locale che nei decenni ha visto salire sul palco le più grandi stelle del panorama mondiale: Sonny Rollins, Bill Evans, John Coltrane, Keith Jarrett, Wynton Marsalis, Michel Petrucciani, Brad Mehldau, solo per citarne alcuni. - Grande successo al mitico "Village Vanguard" di New York per i concerti di uno dei maggiori pianisti della scena jazzistica Mondiale: Enrico Pieranunzi. Gli eventi ripresi anche dai maggiori quotidiani americani su tutti il prestigioso "New York Times". Il grande musicista romano si è esibito con il suo trio nel locale che nei decenni ha visto salire sul palco le più grandi stelle del panorama mondiale: Sonny Rollins, Bill Evans, John Coltrane, Keith Jarrett, Wynton Marsalis, Michel Petrucciani, Brad Mehldau, solo per citarne alcuni.

Il prestigioso "Wall Sreet journal ha definito Pieranunzi "uno tra i migliori pianisti del mondo". Con Pieranunzi al "Vanguard" hanno suonato Marc Johnson al contrabbasso e Joe La Barbera alla batteria. "Live at Village Vanguard" recentemente pubblicato da "Cam Jazz" è il riconoscimento della storia trentennale del più internazionale dei jazzisti italiani, che può vantare collaborazioni con alcuni dei più grandi musicisti di sempre da Chet Baker, Charlie Haden e Lee Konitz, a Chris Potter, Scott Colley e Antonio Sanchez.



Pieranunzi, nostro gradito ospite a "Jazz Meeting", parla così della realizzazione del disco. "La registrazione dell'album, che presentiamo in questi giorni al "Vanguard" - dice il pianista -, è stata effettuata in occasione della mia prima esibizione nel locale nell'estate 2010, dopo l'invito personale di Lorraine Gordon, proprietaria e vedova del fondatore del club Max Gordon. In trio con Marc Johnson al contrabbasso e con il compianto Paul Motian alla batteria, avevo selezionato alcune tra le mie composizioni per la scaletta, oltre a standard di Monk, Konitz e Parker e una rilettura del tema de "La Dolce Vita".



Come è stato suonare due anni fa con Jonhson e Motian?

E' come giocare la finale di un campionato mondiale con il Brasile, un evento incredibile sul piano personale, dal momento che New York è il cuore dell’ America del jazz. Ci vuole una grande “tenuta” per esibirsi in un locale come il "Vanguard" il pubblico è esigente e competente e vuole che sul palco tu dia tutto, una sfida bellissima che ti dà una tensione verso la bellezza. Non si può "bluffare".



Una scaletta molto eterogenea questo "Live at Village Vanguard"...

Ci sono due "ballad" scritte per l'occasione, in particolare per Paul Motian scomparso recentemente, un batterista che come pochi "interpretava" davanti ai piatti ed ai tamburi, gli standard sono anche un modo per ampliare il mio interplay con gli altri due musicisti. Sul piano del linguaggio il "Live at Village Vanguard" è una fusione ulteriore tra l’anima americana ed italiana del jazz.

Giancarlo Bastianelli