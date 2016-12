La grande attesa

- Gli ultimi mesi hanno mostrato un passo decisamente minore. Fra dicembre e febbraio l’andamento nominale degli acquisti con carta ha infatti inanellato una tripletta molto fiacca: +0,0%, +0,8% e +0,5% rispetto ai corrispondenti periodi dell’anno precedente. Nel mondo fisico l’andamento passa dal -1,7% di dicembre al -2,2% di gennaio, al -1,6% di febbraio. In questo caso, la tendenza è dunque di tre o quattro punti di calo in termini reali.

Le dinamiche appaiono dunque ingessate, quasi a rappresentare un consumatore con il fiato sospeso, in attesa dell’esito della tornata elettorale di fine mese, dopo una delle campagne più lunghe e sentite della storia recente. Il mese si confronta con un febbraio 2012 molto particolare, da un lato per il giorno in più dato dall’anno bisestile, dall’altro per il bizzarro andamento meteo che aveva causato un crollo degli acquisti nella prima metà del mese e un deciso rimbalzo nella seconda quindicina.

Certamente, si potrebbe addebitare la perdurante debolezza al mancato contributo (stimabile in circa tre punti percentuali) del giorno in meno. In ogni caso, così come un anno fa si era messo in cascina un +4,4% tendenziale, oggi il trend “effettivo” ci dice che nei fatti i POS hanno lavorato meno di quanto auspicabile e la spesa media pro capite continua a calare vistosamente (-2,2% dopo il -1,6% di gennaio).

Le contrazioni toccano oggi anche ad Alimentari (-2,1%) e Alberghi e Ristoranti (-0,4%). Informatica, Beni e servizi Professionali (+0,4%) resta positiva solo per la componente servizi, mentre rimangono molto poco vivaci Viaggi e Trasporti (+1,5%) e Cash Advance (+2,0%). Per quest’ultima voce, classicamente riferibile agli anticipi di contante per motivi di viaggio o professionali e dall’altro lato ai prelevamenti volti ad alleviare le tensioni di liquidità nell’arco del mese, sembra mancare ormai da qualche mese la spinta che proveniva dalle carte aziendali e premium.

Queste sono sostanzialmente stabili o negative (rispettivamente: +0,4 e -0,2), mentre le carte classic spiegano la gran parte della crescita (+2,8%). Vedremo nei prossimi mesi se questo è un segnale di ridimensionamento delle spese legate all’attività delle aziende sul territorio, fenomeno che fino ad oggi sembrava tenere. In sintesi, restano in terreno positivo, oltre all’area dei servizi, i beni digitali e in parte le voci turistiche. In attesa di osservare gli eventuali effetti dell’impasse post elettorale.