Quirinale e Palazzo Chigi, basta tattiche

L’Italia è in crisi. Il sistema economico sta andando a pezzi, il tessuto sociale è sempre più lacerato. Le elezioni hanno segnato indubbiamente la fine della cosiddetta Seconda Repubblica. Bisogna aprire una nuova era.

Come si fa a pensare di ricominciare, di rifondare il nostro patto civile partendo da nomi ed equilibri che possono andar bene a tutti solo perché non vanno troppo male a nessuno. E’ possibile pensare ad una nuovo inizio, ad un rinascimento della nostra Repubblica, partendo da qui.

Non credo. Solo da un accordo politico vero tra le forze che rappresentano gli italiani può nascere una speranza futura. E un simile accordo, per funzionare, non può prescindere dal riconoscimento e dal ruolo dei leader delle due principali coalizioni, per numeri e per storia.

Sono loro, i leader, che hanno la fiducia degli elettori, sono loro che li rappresentano. A loro chiederanno conto i cittadini se le cose non vanno.

Solo un simile accordo può aprire nuove, vere prospettive: quello che vede uno dei due leader sedere al Quirinale, l’altro a Palazzo Chigi. I due palazzi della nostra democrazia. Silvio Berlusconi presidente, Pierlugi Bersani premier.

Con buona pace dei grillini, questa sarebbe l’unica vera rivoluzione. Un patto tra chi rappresenta davvero la società italiana per cambiare la società italiana. Tutto il resto è tattica. E di questi tempi, di tattica un paese può anche morire.