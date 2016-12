Amici e #HarryPotter i re di Twitter nel weekend

- Cosa è successo nello scorso weekend su twitter? E’ stato popolato da maghi, gufi, principi (Mezzosangue) e da tanti Amici! E’ quanto è emerso dall’analisiper Social Mediaset. Nel fine settimana appena trascorso si sono registrati, con una attività nel minuto di picco pari a. Le(calcolate moltiplicando il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero dei suoi follower) sono state

A cinguettarei, ognuno dei quali, in media, ha inviato tre tweet. Ildi sabato 6 aprile.Cosa è successo in quei 60 secondi? Su Canale 5, durante Amici,accoglieva sul palco il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, dicendogli: “Complimenti per i colori estivi, Maestro. E’ passata da una settimana la Pasqua ma voi siete vestito ancora da capretto”. Su Italia1, invece, durante il film “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”, Silente si faceva prendere il braccio dal maghetto Potter, smaterializzandosi e partendo alla ricerca degli Horcrux.

E sono stati proprio questi due programmi a catalizzare l’attenzione. Tanto che, tra gli hashtag più utilizzati troviamo #amici (19.047 utilizzi), #harrypottereilprincipemezzosangue (10.258 utilizzi), #amici2013 (5.187) e #amici12 (5.142).

Tra, invece, troviamo “ford” (citata 4.993 volte), seguita da “harrison” con 3.902 citazioni, “miguel” a quota 2.933 e “emma” utilizzata complessivamente 2.395 volte.

Quali sono stati gli utenti più popolari? Al primo posto c’è @amiciufficiale che trova menzione in un totale di 948 tweet, subito seguito da @aryanistic con un totale di 824 tweet che lo menzionano, da @fabrifibra con 375 menzioni e @aconti_tgcom24 a quota 327 citazioni. E gli utenti più attivi, ossia quelli che hanno inviato più tweet?

In prima posizione c’ècon 110 tweet, al secondo postocon un totale di 94 tweet a cui seguonorispettivamente con 84 e 84 tweet inviati. Sul fronte dell’analisi della capacità dei singoli utenti Twitter di generare Impression potenziali, troviamo in prima posizione per quantità @fabrifibra con un totale di 8.732.148 Impression generate, @fanpage con 1.453.378, @aryanistic e @radio105 rispettivamente con 842.680 e 792.712 impression. Infine, andando ad analizzare le “Superstar” di Twitter dal punto di vista del numero di follower, gli utenti che vantano il maggior seguito che hanno twittato sono stati radio105 con i suoi 792.712 follower, fabrifibra con un numero pari a 727.479 follower, rds_official con 543.902 follower e mengonimarco a con i suoi 334.999 seguaci.