La prova dell'otto che la Guzzantina non supera

Mettiamola così. Per ironia grezza, la Cate surclassa la sorella Sabina, ma è lontana anni luce dal fratello Corrado. Ben guidata, potrebbe davvero evolvere in una Tina Fey italiana. Purtroppo nel suo La prova dell’otto (Mtv, martedì ore 22.50) è proprio la guida che difetta. Perchè tale show, senza il sostegno autorale necessario, si riduce ad una prova slabbrata delle sue abilità trasformiste; roba che strappa sì qualche sorriso, ma che insuffla nello spettatore la sensazione del colpo di teatro atteso in eterno, come il tenente Drogo attendeva i tartari della Fortezza Bastiani. Ci sono le gag, alcune mute, nel solco dei vecchi programmi Rai anni 80: la scena della scelta del menu al ristorante, o la parodia di Ginnaste -Vita di merda dal “Centro Tennico di Busto Arsizio” dove l’umorismo si anniderà senz’altro da qualche parte ma noi ancora non l’abbiamo trovato. C’è la maschera di “Vichi di Casa Pound”, un bel guizzo ma già visto. Ci sono i giovani attori ospiti da lanciare, come tal Alice che si occupa di make up e che consiglia di recarsi dal dentista macchiandosi i denti della "tonalità dell’autunno» e mettendosi in bocca un "coccodrillo color rosso mestruale" (sic). Ci sono, infine, gli ospiti -i primi sono Dario Argento e Fiorella Mannoia- che si prestano ad essere intervistati dalla svampita Flavinia/Caterina, la quale, con quesiti del tipo "qual è una domanda che volevi che ti facevano?", finge di intrattenere con il prototipo della conduttrice idiota e raccomandata. Non per nulla un’intercalare della stessa Cate è "Chi mi devo scopare per avere una risposta?". Quindi.

Quindi La prova dell’otto si propone-pare di capire- come slancio metatelevisivo, cioè uno show tv intelligente che sbertuccia gli show tv stupidi e inutili. Il problema è che, con gli show stupidi e inutili, finora la differenza non è ancora così marcata...