Chi ha ucciso la casa?

- La notizia non stupisce più di tanto: i prezzi delle case sono crollati. Secondo l’Istat del 5% in un anno ma, temiamo, è un calcolo per difetto. Perché nulla è più soggettivo del prezzo di una casa: a seconda di chi vende - e di chi compra - un terrazzo, per esempio, può essere un valore aggiunto o un rischio economico (per i danni determinati a terzi in caso di infiltrazioni).

Molti perciò sono convinti - spesso erroneamente - che il proprio mattone valga più delle quotazioni ufficiali (peraltro drogate dalle supervalutazioni delle agenzie immobiliari) . Ma certamente chi oggi cerca casa trova condizioni decisamente più favorevoli rispetto a cinque anni fa. Nessuno pero’ compra (non ci sono soldi) e il prezzo (quindi il valore) delle abitazioni scende.

Se uno si rivolgesse al mercato immobiliare delle nuove costruzioni di periferia (i famosi centri residenziali), scoprirebbe poi che le offerte di vendita sono addirittura del 25% inferiori ai prezzi praticati solo 24 mesi fa! I costruttori hanno fretta di realizzare dopo aver investito nella febbre del mattone che invece si e’ abbassata proporzionalmente ai nostri conti in banca.

Perché è successo tutto questo? Innanzitutto per la crisi scatenata negli Stati Uniti dai mutui subprime. In America le banche hanno finanziato prestiti a clienti non solvibili prendendo in garanzia costruzioni perlopiu’ da quattro soldi, edificate in legno e compensato. I clienti non hanno pagato le rate, le banche si son trovate in mano delle baracche. Al contrario in Italia le banche hanno continuato a fare le bucce ai clienti che chiedevano un mutuo e in garanzia si sono prese solidi mattoni!!

Quando le rate non sono state saldate hanno pignorato le case ed ora le stanno mettendo sul mercato del realizzo, alimentando un’ offerta superiore alla domanda. La mazzata è però arrivata dall’IMU, la tassa più odiata dagli italiani che ha suggerito a molti l’idea di vendere la propria abitazione e andare in affitto. Col risultato di una impennata degli affitti per l’aumentata domanda, e una nuova immissione di case sul mercato delle compravendite.

E fin qui siamo nel campo della macroeconomia da ragionieri. Ma tutto questo dovrebbe, al contrario, suggerire riflessioni politiche: come’è che in presenza di questo sostanziale deprezzamento delle case il governo non interviene sugli indici catastali? Quando fu introdotta la citata IMU, infatti, il governo Monti pensò bene di aggiornare il valore degli immobili con effetti moltiplicatori permanenti sui valori catastali che in alcuni casi sono aumentati del 60%!

Così l’imu, invece di diminuire proporzionalmente al crollo del prezzo delle case - certificato dall’ISTAT - resta la stessa. Non è una questione di poco conto perché un allentamento dell’IMU aiuterebbe a rilanciare il mercato immobiliare, incentivando il ritorno ad investire sul mattone, oggi davvero poco appetibile e rimettendo in moto l’economia.

Il mercato degli immobili pignorati dalle Banche potrebbe essere poi affidato per legge agli enti locali che, con il patto di stabilità, non possono usare per le loro spese correnti i proventi della propria partecipazione a società, enti, autostrade, ecc. Potrebbero però usarli per arricchire il proprio patrimonio immobiliare (altro che derivati!) acquistando a prezzi agevolati case da utilizzare ad affitto bloccato per le emergenze sociali.

Roba da economia politica, ovvero proprio la docenza che Monti ha all’Università Bocconi. Che gli è servita per uccidere la casa.