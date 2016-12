foto Dal Web 16:06 - Eh no, caro Beppe, così proprio non ci siamo. Ma come, ci hai insegnato le infinite possibilità della Rete, grande esempio di democrazia e di partecipazione, immensa piazza virtuale di libertà e di circolazione delle idee, e ora ti lamenti dei commenti ai post del tuo blog?.



"Da mesi orde di trolls, di fake, di multinick scrivono con regolarità dai due ai tremila commenti al giorno sul blog. Qualcuno evidentemente li paga per spammare dalla mattina alla sera. Questi schizzi di merda digitali si possono suddividere in alcune grandi categorie", scrivi. Sì, vabbè. Trolls, fake, mettiamoci pure i meganoidi, quel cattivone di Sauron, Lex Luthor, il Joker e magari anche gli 88 folli di Kill Bill: tutti contro di te, pagati per spammare.

Stupisce questa tua reazione, questo comportarti come una candida Biancaneve qualsiasi invitata a cena da Rocco Siffredi. Dovresti sapere che il "popolo della rete" sa essere peggio delle curve degli ultrà assatanati. Certo, come sugli spalti ci sono i tifosi corretti e amanti dello sport, anche tra i commentatori ci sono gli equilibrati, quelli che sanno argomentare, approvare e disapprovare con stile e corretto uso della grammatica.



Poi ci sono gli altri, che, spesso coperti dall'anonimato, si lasciano andare a tutto. Beceri, volgari, illeggibili, o semplicemente molesti, provocatori, viscidi. Sono i rischi di chi "apre" la propria bacheca al mondo, e che spesso ha bisogno di una figura ad hoc, il "moderatore", per arginare flussi incontrollati di bestemmiatori e provocatori. E per bloccare i taroccatori di sondaggi. Sì, caro Beppe, ci sono anche quelli.



C'è gente che davvero ha voglia di un dibattito costruttivo, ma c'è anche gente che si arrabbia (eufemismo), sempre. Si arrabbia se gli cancelli il commento (e vallo a spiegare che se ogni tre parole due non sono proprio da Accademia della Crusca devi per forza farlo, sono le regole) e grida alla censura. C'è gente che gli girano se non tratti gli argomenti che vuole, salvo poi occuparti proprio di quegli argomenti e sentirti dire che no, così non va bene perché non sono trattati nella maniera giusta. Maniera giusta che poi sarebbe, ovviamente, quella suggerita dall'oscuro commentatore, che altrettanto ovviamente poi si arrabbia ancora e via con le male parole.



Sul web funziona così, lo sai benissimo, a un certo punto scatta il tutti contro tutti e i commenti diventano ingestibili, dalla libertà di espressione si passa all'ingestibile anarchia, non si capisce più chi ha torto e chi ha ragione, qual è il bene e quale il male, chi rappresenta la Compagnia dell'Anello e chi i troll.

E' la rete bellezza, la rete! E tu non ci puoi fare niente. Niente.

Domenico Catagnano - @DCatagnano