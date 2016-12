A "Jazz Meeting" Giovanni Guidi

foto Da video 15:41 - Parte in questo fine Settimana "Bergamo Jazz" XXXV edizione, la seconda con la Direzione Artistica di Enrico Rava. Venerdì 22 marzo, la prima delle tre serate al Teatro Donizetti verrà aperta da una nutrita formazione capitanata dal trombonista Dino Piana, dal figlio Franco, trombettista e flicornista. Fabrizio Bosso alla tromba e il sassofonista Max Ionata completeranno la notevole front line, insieme al pianista Luca Mannutza, al contrabbassista Giuseppe Bassi e al batterista Roberto Gatto. - Parte in questo fine Settimana "Bergamo Jazz" XXXV edizione, la seconda con la Direzione Artistica di Enrico Rava. Venerdì 22 marzo, la prima delle tre serate al Teatro Donizetti verrà aperta da una nutrita formazione capitanata dal trombonista Dino Piana, dal figlio Franco, trombettista e flicornista. Fabrizio Bosso alla tromba e il sassofonista Max Ionata completeranno la notevole front line, insieme al pianista Luca Mannutza, al contrabbassista Giuseppe Bassi e al batterista Roberto Gatto.

Sabato 23 sarà ancora un gruppo diretto da un musicista italiano a salire per primo sul palcoscenico del Donizetti: il quintetto, a "stelle e strisce", di Giovanni Guidi. Il pianista umbro è gradito ospite questa settimana a "Jazz Meeting". "Proporremo mie composizioni nate in diverse realtà - spiega Guidi -: il trio con il quale abbiamo realizzato recentemente un disco per la Ecm, ma anche il quartetto ed ancora il progetto 'No Rebel' e altre cose che ho curato negli ultimi anni. Devo ringraziare Enrico Rava, con il quale suono ormai da anni, che in veste di direttore artistico di "Bergamo Jazz" mi ha invitato. Con me il sassofonista Dan Kinzelman, il trombettista Shane Endsley, il bassista Thomas Morgan e il batterista Gerald Cleaver. Con questo quintetto vorrei ulteriormente ampliare i miei orizzonti: sarà una grande emozione suonare davanti al pubblico di un festival così prestigioso".



Come se la cava Enrico in veste di direttore artistico?

Enrico, insieme tanti giovani, ha invitato anche personaggi come il grande Hermeto Pascoal, che suonerà dopo di me sabato sera, ma ci sarà anche un grande del nostro jazz come Dino Piana. Se tanti giovani oggi suonano jazz lo devono a artisti come Piana, lo stesso Enrico Rava, Franco D'Andrea e Gianluigi Trovesi, tutti negli anni ospiti di Bergamo Jazz, grandi musicisti che ci hanno indicato la strada. Con loro c'è un legame che ha consentito di dare vita a formazioni come il quintetto di Rava che riunisce musicisti di diverse generazioni, che vogliono confortarsi sul terreno dell'improvvisazione.



Domenica 24 il testimone passerà a Uri Caine e John Scofield. Il pianista, già Direttore Artistico di “Bergamo Jazz” dal 2006 al 2008, si esibirà in duo con il formidabile batterista olandese Han Bennink, Scofield suonerà con il suo Organic Trio, comprendente il pianista e specialista dell’organo Hammond Larry Goldings e il batterista Greg Hutchinson.

Giancarlo Bastianelli