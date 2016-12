Italia’s Got Talent da record anche su Twitter

- Italia’s Got Talent in televisione è stato un successone dalla prima all’ultima puntata. Solo nella finalissima quasi 7 milioni di telespettatori (con uno share del 30%) sono rimasti incollati al teleschermo per conoscere il nome del vincitore: Daniel Adomako, il 21enne che vive a Brescia ma è originario del Ghana. Ma sui social? Su Twitter? I cinguettii sono stati veramente tanti e in crescendo. Vi avevamo proposto l’analisi della puntata del 19 gennaio e quella del 9 febbraio . Oggi vi proponiamo, invece, l’analisi, complessiva di tutte le puntate.

Ebbene il “fenomeno”, con un’operatività nel minuto di picco pari a. Le impression sono state. E’ quanto è emerso dall’analisi The Fool per Social Mediaset. Numeri davvero impressionanti., con una media di messaggi a utente di 4 tweet per user.

Le parole più utilizzate nelle conversazioni sono state “talent” (citata 30.819 volte), “got” (con 30.629 citazioni), “italia” a quota 29.970 e “belen” utilizzata complessivamente 9.586 volte.

, invece, sono stati(113.157 utilizzi),(14.854 utilizzi), #rt (5.293) e(981).

Gli utenti più popolari (calcolati secondo il numero di citazioni, siano esse mention o retweet) sono stati @aryanistic (menzionato in 2.727 tweet), @italiasgotalent (in 2.691 tweet), e @horanscheeks (con 2.135 menzioni) e @onedsfans (2.081 citazioni).

Tra glinelle conversazioni, calcolati per numero di tweet, troviamo@italiasgotalent con 449 tweet effettuati, @hold_a_breath con un totale di 353 tweet a cui seguono @robi_maggy e @mark__96 rispettivamente con 263 e 227 tweet inviati., calcolate moltiplicando il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero dei suoi follower, come detto sono state oltre 212 milioni. A generarne di più sono stati @italiasgotalent (con un totale di 7.077.238 impression generate), @ttmobile_ (con 2.390.708), @aryanistic (1.900.130) e @horanscheeks (con 1.399.030 impression). Andando ad analizzare le “” di Twitter dal punto di vista del numero di follower, gli utenti che vantano il maggior seguito e che hanno twittato sono stati fede_panicucci con i suoi 283.298 follower, memoringtwitt con un numero pari a 211.299 follower, amorosoof con 199.663 follower enuno](http://www.twitter.com/nuno__) a con i suoi 181.859 seguaci.