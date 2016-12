"Ma che bella giornata" nei Trend Topic su Twitter

- Ma che bella giornata” è stato uno dei film italiani che ha incassato di più. Grande successo al cinema e campione d’ascolti pure in tv. La risata è garantita. E anche su Twitter è stato un susseguirsi di cinguettii con le battute più esilaranti, tanto cheè rimasto in vetta aper buona parte della serata. Il

A scatenarli la battuta: “Mi scusi, cerco la Tela di Santa Teresa. Una tela del 1600!”. “Una tela del 1600? Mhh! Non è che l’hanno gettata? E tu mo’ vieni?” e subito dopo: “Ecco la tela! Ma perché ha quello sguardo?”, lei: “E’ per l’estasi”. Lui: ”Ah! Si drogava!”.

Ma riportare tutti i tweet sarebbe come riscrivere il copione del film. Quindi vediamo nel dettaglio l’analisi realizzata da The Fool per Social Mediaset e pubblicata anche su Tgcom.

Complessivamente, giovedì 14 marzo, ci sono statiLe, calcolate moltiplicando il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero dei suoi follower, sono state

Per quanto riguarda gli hashtag, il più popolare e più utilizzato è stato #chebellagiornata (3.581 utilizzi). Mentre le parole più utilizzate nelle conversazioni sono "bagno" (citata 623 volte), seguita da "libero" con 609 citazioni, "cagare" a quota 391 e "foto" utilizzata complessivamente 372 volte.

Analizzando gli utenti coinvolti, i più popolari (calcolati secondo il numero di citazioni, siano esse mention o retweet) sono risultati stati @shedreamsharold (menzionato in 208 tweet), seguito da @sexerry (con 68 tweet), @letosvojce (con 57 menzioni) e @ehjonedx (a quota 55).

Tra gli, calcolati per numero di tweet inviati, invece, troviamo @giulyvi_lilli con 49 tweet effettuati, @inlovewithjuz10 con un totale di 35 tweet a cui seguono @ttmobile e @x_niallhugs rispettivamente con 32 e 29 tweet inviati.Le impression, come già detto sono state quasi sei milioni e mezzo, a generarne di più sono stati i profili @ttmobile_ (con un totale di 414.337 impression), la regina di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso, @carmelitadurso (con 309.528) , @quimediaset_it (con 238.840) e @tendenzeitalia (con 193.895 impression). Infine, per quanto riguarda le(per numero di follower), quelli che hanno twittato sono stati, seguita da loutomlinfiglio con un numero pari a 43.143 follower,con 39.799 follower e infine il fanclub_durso con i suoi 26.998 seguaci. Vi lasciamo con un’altra bella battuta tratta dal film, anzi le parole di una delle canzoni: “Se inventavo io Facebook, una regola avrei messa: niente foto sul profilo… se sei cessa!”