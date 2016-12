Su Twitter #Arrow sfreccia tra i TT

- Lui è Oliver Queen, ricco e viziato playboy sopravvissuto al naufragio del suo yatch su un'isola misteriosa. Ma è anche Freccia Verde: un guerriero implacabile che, con l’aiuto della sua astuzia e armato solo del suo arco, lotta per combattere ingiustizia e corruzione a Starling City. Tutto questo in una sola parola è Arrow, la nuova serie televisiva in onda il lunedì sera su Italia1. Ieri, 11 marzo, sono andati in onda i primi due episodi in esclusiva eè entrato nella Top10 dei Trend Topic già dalle prime immagini. E’ quanto emerge dall’analisi realizzata perda

Ilsi è registratoquando il protagonista, con una voce fuoricampo, ha pronunciato questa indimenticabile frase: “Per salvarmi sono dovuto diventare qualcosa di più di quello che ero: ho trasformato il mio corpo in un’arma. Sto tornando: non come il giovane naufrago, ma come l’uomo che consegnerà alla giustizia coloro che Hanno avvelenato la mia città. Il mio nome è Oliver Queen”. Complessivamente si sono registrati, con 51 tweet nel minuto di picco. Gli hashtag più utilizzati sono stati(2.161 utilizzi),(141 utilizzi),(29) e(26).Mentre le parole più utilizzate nelle conversazioni sono state "arrow" (citata 1.057 volte), "oliver" (con 288 citazioni), "stasera" (a quota 278) e "italia" (214 volte).(calcolate moltiplicando il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero dei suoi follower), in totale,E ad essere attivamente coinvolti nelle conversazioni sono stati. Gli(calcolati secondo il numero di citazioni, siano esse mention o retweet) sono stati @quimediaset_it ( menzionato in 45 tweet), subito seguito da @amellywood (con 34 tweet), da @callmesarah_ (con 24 menzioni) e @lalepatitucci (a quota 13 citazioni). Tranelle conversazioni, calcolati per numero di tweet inviati troviamo @quimediaset_it (con 57 tweet effettuati), @shu_from_mars (con 56 tweet) a cui seguono @_shikicchi (43) e @callmesarah_ (36 tweet).Le, come anticipato, sono state oltre 4 milioni e sono state generate, per quantità, da @quimediaset_it] (con un totale di 2.254.845 impression generate), @norbert_giovi (con 87.222), @lalepatitucci @loutomlinfiglio (rispettivamente con 59.441 e 43.049 impression). Sul fronte delle" dal punto di vista del numero di follower, gli utenti che hanno twittato sono stati Luigi Tomlinfiglio, @loutomlinfiglio , con i suoi 43.049 follower, Qui Mediaset, @quimediaset _, con un numero pari a 39.521 follower, Davide Maggio, @davidemaggio , con 32.352 follower e Alessandra Patitucci, @lalepatitucci a a con i suoi 19.813 seguaci.Lunedì prossimo, 18 luglio, andranno in onda gli altri due episodi. Se volete altre info andate su: