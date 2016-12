Jazz Meeting con Walter Donatiello

foto MySpace 12:00 - Successo al Blue Note di Milano per il Black Hole Quintet per "The (Ill)logical approach to Constellation Zappa!!!", nuovo progetto della formazione, dedicato al mitico chitarrista americano. I Black Hole Quintet sono Daniele Cavallanti al sax, Walter Donatiello alla chitarra, Michelangelo Flammia basso, Tiziano Tononi alla batteria e Luca Calabrese tromba. - Successo al Blue Note di Milano per il Black Hole Quintet per "The (Ill)logical approach to Constellation Zappa!!!", nuovo progetto della formazione, dedicato al mitico chitarrista americano. I Black Hole Quintet sono Daniele Cavallanti al sax, Walter Donatiello alla chitarra, Michelangelo Flammia basso, Tiziano Tononi alla batteria e Luca Calabrese tromba.

Il flusso della musica dei Black Hole scorre attraverso diversi canali sotterranei: la sensibilità del jazz, l’energia del rock, la pratica dell’improvvisazione, il senso del collettivo. Walter Donatiello chitarrista della formazione, gradito ospite a “Jazz Meeting”, ci parla del progetto. "E' una grande suite, - dice Donatiello - , che lascia spazio all'improvvisazione dei singoli. La complessità sta nel gestire le parti dei musicisti, ci muoviamo con strumenti acustici ed elettrici, ma anche con una base di elettronica. Nel precedente concerto al Blue Note non presentammo l'intera suite cosa che invece abbiamo fatto questa volta, dal momento che ci è stato espressamente richiesto".



Il Black Hole Quintet è in continua evoluzione.

Un progetto che porteremo anche fuori dall'Italia nel ventennale della morte di Zappa, proponendo non semplici "cover" ma materiale composto da Zappa rielaborato da Tiziano Tononi, che abbraccia un'area che va dalla musica classica al rock. Faremo sicuramente un disco dal vivo con lo scopo di coinvolgere anche altri musicisti. Abbiamo provato moltissimo insieme, cosa inconsueta nel jazz, dando vita ad una musica organizzata, realizzata attraverso la ricerca dello spirito della musica di Zappa

Giancarlo Bastianelli