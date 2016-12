Il Pd balla il Pippero

foto Da video

19:24

- Lo scollamento tra la vecchia politica e la nouvelle vaga grilliana è tutta lì, nel campo largo della sala che ospita il direttivo del Pd. Colori tenui e tristi interpreti, Fassina/o, Bersani e Bindi, usciti dalla televisione di stato Bulgara degli anni Ottanta. Modalità di esposizione, vestiti, persino le bandiere alle spalle dei protagonisti sono un salto nel passato. Un bel tuffo al cuore per i nostalgici, un bello sbadiglio non solo per la generazione cresciuta con Internet , ma persino per quella che si è colorata la vita con un po' di lsd in gioventù.