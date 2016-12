Il film “Il Gladiatore” fa parlare anche Twitter

foto Da video

17:08

- l Gladiatore, il film di Ridley Scott campione d’incassi e vincitore di ben 5 Oscar, domenica 3 marzo è tornato nell’arena del piccolo schermo di Canale 5. E ancora una volta la storia del generale che divenne schiavo, dello schiavo che diventò gladiatore e del gladiatore che sconfisse un impero ha fatto parlare di sé. Su Twitter è entrato nei trend topic e ci è rimasto per tutta la sera. Tra gli hashtag più utilizzati #ilgladiatore, #gladiatore e #russellcrowe. A cinguettare 1.133 utenti unici, 1.724 i tweet e oltre 1.472.604 impression. E’ quanto emerge dall’analisi realizzata per Social Mediaset da The Fool