Grillo fa ridere, ma i suoi grillini?

09:06

- Gargamella, Pdmenoelle, Psiconano, Forminchioni, Enterogelmini, Alzheimer Prodi, Renzi l’ebetino. Insulti? No, dai, sono battute che ai comici si perdonano. Soprattutto se bravi come Grillo. Uno che può permettersi di tutto, soprattutto il linguaggio. Prendersela per una battuta, anche se sei un politico, è un po’ misero. Un po’ di autoironia, suvvia. Quando il varietà diventa politica, però, ci si aspetta che cambino le cose. Altrimenti mandiamo pure Alfano ad aprire un concerto di Vasco, Crozza a insegnare statistica alla Cattolica e Monti a commentare la finale di Champions.